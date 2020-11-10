终于知道为何苹果要自研CPU 原来可以创造150亿美元盈利

鉴于有消息称基于Apple Silicon的MacBook即将上市，因此近期自然少不了苹果自研CPU的话题。摩根大通（JP Morgan）预估首款 Apple Silicon 将驱动创新，削减物料成本，并可能带来价格更多样化的 Mac 阵容，最终为苹果创造150亿美元的盈利空间。



终于知道为何苹果要自研CPU

根据外媒 AppleInsider 披露，给投资者的一份备忘录中，分析师 Samik Chatterjee 认为在11月10日的特别活动中将至少推出一款搭载 Apple Silicon 处理器的新型 Mac 设备，也就是网络上俗称的苹果自研CPU电脑，或者ARM Mac等名词。

Chatterjee 表示，这款设备的发布标志着苹果正式开启了为期两年的过渡期，将从英特尔处理器转向自研处理器。分析师在备忘录中写道：“随着向内部能力的转移，苹果希望重新控制处理器芯片上的技术路线图的步伐，并在所有苹果产品中创建一个通用的架构，使开发人员更容易为产品生态系统编写和优化应用程序”。

对于消费者来说，Chatterjee 认为 Apple Silicon 的成本更低，能够让苹果以更低的价格吸引更多用户。更具体地说，该分析师认为苹果可能会发布一个价位介于 MacBook Pro 和 MacBook Air 之间的SKU。

该分析师估计，新Mac设备的独立市场机会为1000万至1500万台，起始平均售价（ASP）为1000美元。这意味着这会为苹果创造大约 150 亿美元的机会，或许能够让苹果在持续低迷的 PC 市场环境下获得未来多年的增长。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：终于知道为何苹果要自研CPU 原来可以创造150亿美元盈利http://news.zol.com.cn/756/7561675.html