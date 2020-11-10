网红机器人公司波士顿动力被卖 软银拟10亿美元转手韩国现代

提起波士顿动力公司您可能不太熟悉，但是您一定在网络上看到过他们设计生产的那个黄色的机器狗产品，此前拍摄的而一些关于机器人的短片也曾蹿红网络。据知情人士透露，日本软银集团正与韩国现代汽车公司进行谈判，拟出售旗下机器人制造商波士顿动力公司(Boston Dynamics)。这笔交易将使现代成为七年来波士顿动力公司的第三任东家。



网红机器狗公司波士顿动力被卖

知情人士表示，拟议中的交易条款价值10亿美元，将使现代公司获得波士顿动力公司的控制权。不过，最终条款尚未敲定，这笔交易仍有可能会破裂。波士顿动力公司、现代以及软银的代表均拒绝就交易谈判置评。

波士顿动力公司的出售将标志着该公司的发展轨迹再次出现了转折。该公司于上世纪90年代初从麻省理工学院剥离出来，独立运营，直到2013年被谷歌收购。2017年，该公司再次被出售，买家就是软银。

波士顿动力公司的运作有时更像是一家研究机构，而不是企业，该公司努力研发技术先进、异想天开但又无利可图的机器，包括狗形机器人Spot和类人机器人Atlas。

自2017年被软银收购以来，波士顿动力公司始终在积极推动其产品商业化。该公司的Spot机器人去年开售，并已出现在一系列不同的应用中，包括乌克兰的切尔诺贝利、纽约警察局和远程医疗领域。波士顿动力公司还在努力提供用于仓储中心的轮式机器人，在新冠肺炎疫情肆虐之际，这无疑会吸引更多潜在买家的兴趣。

相比之下，现代公司生产的是高度实用的工业机器人，以供工厂使用。该公司对自动车辆技术和机器人技术表现出越来越大的兴趣。现代与自动驾驶技术公司Aptiv成立了合资企业Motional，目标是开发和商业化4级、5级自动驾驶系统，并在2022年将这些系统提供给出租车运营商和其他汽车制造商。

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