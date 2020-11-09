重磅！辉瑞制药宣布新冠疫苗能阻止90%感染

今日，辉瑞制药宣布，与德国生物科技公司BioNTech共同开发新冠mRNA疫苗能有效阻止90%的感染。辉瑞和Biotech希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。同样值得关注的是，今晚世卫组织才宣布全球感染正式超过5000万人，两条新闻对照来看意味深长。



辉瑞制药称新冠疫苗能阻止90%感染

辉瑞称，在94名新冠感染受试者中，研发的mRNA疫苗证明了高于90%的有效性。《华尔街日报》称，这是阻止全球大流行的里程碑。辉瑞是全球多家研发COVID-19疫苗的公司之一，他们与BioNTech进行合作，研发的是mRNA疫苗，目前43358名志愿者参与了试验。

辉瑞制药称新冠疫苗能阻止90%感染，这个结果是第三方独立委员会得出的。接种疫苗者和接受安慰剂者之间的病例划分表明，在第二次注射后7天，疫苗有效率超过90%，这意味着疫苗在开始接种28天后即可实现保护，疫苗接种包括2剂接种计划。

辉瑞制药称新冠疫苗能阻止90%感染，虽然反应的只是早期试验的结果，还不是最终结果，但这个消息依然让人备受鼓舞，至少方向是可行的。

而更加值得令人兴奋的是，辉瑞释放疫苗重磅消息，全球股市暴涨。

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