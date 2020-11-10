早报：电商主播平均薪资10636元 拜登回应辉瑞疫苗消息

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iPhone 12 Pro的DXOMARK，终于要出炉了。

DXOMARK确认：本周公布iPhone 12 Pro相机评测分数





昨天晚间，DXOMARK官方Twitter、DXOMARK中文微博宣布，本周DXOMARK将陆续发布新的iPhone评测，敬请期待! 海报中展示的是iPhone 12 Pro系列手机。近期，DXOMARK 更新了手机摄像头拍照测试标准，增加了摄像头预览的图像质量测试。

苹果此前宣布将支持YouTube的HDR视频播放，现在这一功能已经正式更新。

兑现承诺！iPhone12支持YouTube HDR视频播放





外媒MacRumors报道，最新的谷歌YouTube应用更新（v15.45.2）为iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max增加了HDR视频播放支持。自iPhone X以来，YouTube iOS应用一直支持HDR，但需要更新以支持最新硬件。

电商主播的薪资一直是人们关心的一个话题，现在BOSS直聘给出了调查结果。



电商主播平均薪资究竟有多少？618到双·11期间平均10636元





据招聘平台BOSS直聘发布的《2020 电商主播求职状况调研报告》显示，从618到双·11期间，电商主播的平均招聘月薪为10636元，同比涨幅只有0.6%。不过，在平均薪资基本不变的情况下，电商主播岗位对人才的吸引力激增，期望从事电商主播岗位的求职者较去年同期增长110.7%。

iPhone12的缺货问题，似乎短时间内很难缓解。

iPhone12供应链依旧紧张：电源管理芯片缺货





据外媒报道，此前曾有消息指出 iPhone 12 系列智能手机电源管理芯片严重缺货，iPad、Apple Watch 等苹果硬件产品的电源管理芯片供应也同样紧张，导致订单等待时间延长。产业链人士透露，电源管理芯片供应紧张，源自 8 英寸晶圆的代工商产能紧张，难以满足需求，进而导致相关的芯片，尤其是电源管理芯片短缺。

摩托罗拉最近又有新机，Moto G Stylus 2021的更多信息流出。

Moto G Stylus 2021信息流出：骁龙675+4800万像素四摄





原版Moto G Stylus的继任者Moto G Stylus 2021目前还没有发布日期，但爆料者Evan Blass泄露了该设备的关键规格。据爆料者称，Moto G Stylus 2021的规格将包括FHD+显示屏、中端骁龙芯片组、四摄像头等。Moto G Stylus 2021的价格和上市日期尚不清楚，但据推测这款手机可能会在明年年初到来。

瑞辉新冠疫苗取得进展之后，新当选的美国总统拜登也进行了回应。



拜登回应辉瑞疫苗消息：还需数月才能普及接种





对于美国辉瑞公司此前发布的关于新冠疫苗的“利好”消息，彭博社刚刚消息称，拜登已作出回应。根据彭博社驻白宫记者詹妮弗·雅各布斯在推特上披露的一则声明，拜登表示，尽管有辉瑞疫苗的（好）消息，但在美国普及疫苗接种还需要长达几个月的时间。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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