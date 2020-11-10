苹果代工厂违规使用学生工 实习生加班上夜班也违规

作为加国家化公司，苹果公司在遵守各国法律方面一直做的很到位。 据澎湃新闻报道，从供应链获悉，苹果代工商和硕违规使用学生工，批学生工在和硕实习工作期间存在加班、上夜班等违规现象。为此苹果表示暂停与其新业务合作。

和硕声明证实：“近期客户在进行稽查程序中，发现和硕上海及昆山厂区有部分学生工上夜班、加班及从事与主修无关的工作内容，违反当地法令与规范。”和硕强调在发现上述事件时，公司便立即将这些员工调离产线，并与客户及第三方专业机构合作，将员工做妥善的安排，协助返回家中或学校，并提供合理的报酬以及必要的支持与照顾。

苹果称几周前他们发现了和硕在管理学生工作项目期间违反了苹果供应商行为准则，“和硕相关负责人用尽办法以逃避我们的监督机制。”

苹果在声明中称：“和硕在项目中把学生工错误分类，并伪造文件掩盖违反苹果准则的行为，包括允许实习生上夜班和 / 或超时工作，有些实习生的工作内容和其专业并无关联。调查并没有发现强迫劳动或雇佣童工的情况。” 苹果称已经采取了快速行动，确保学生安全返回家中或者返校，并获得以经济补偿为形式的直接补助。

苹果在声明中还强调：“和硕违反了苹果供应商行为准则，我们对于学生工项目有着严格的审查和审批流程，确保实习生的工作内容和其专业相关，且禁止出现实习生加班、夜班的情况。”

针对和硕这一违规行为，苹果已经开出了惩罚措施。苹果在声明中称：“苹果已经将和硕置于观察期，在和硕完成所有必须的纠正措施前，苹果不会与其进行任何新业务的合作。”苹果声明还指出，和硕已解聘直接负责该项目的高层管理人员。

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