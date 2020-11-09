天津新增1例无症状患者详情 确诊病例情况及行动轨迹公布

11月9日，从市防控指挥部获悉，天津市新增1名无症状患者，为货车司机，曾到本地新增的第138例确诊病例所工作的滨海新区中新生态城海联冷库拉货。随着天津新增1例无症状患者详情公布，问题又是出在了冷链运输环节。涉疫情的货物已流向3个地区，已通知相关地区。



天津新增1例无症状患者详情

天津新增1例无症状患者详情公布：该无症状患者，男，47岁，河南人，临时居住地为滨海新区临港路。在我市开展对第138例本土确诊病例流行病学调查中发现，该男子曾于11月5日上午11时左右驾驶货车到中新天津生态城海联冷库装载冷链食品。

该司机虽不属于冷库工作人员，但与涉事场所有关联，属于疾控部门排查的第二圈层。11月8日上午，我市疾控部门与该司机取得联系，发现其已开车驾驶到我市静海区唐官屯服务区，并按照疾控部门要求，停靠唐官屯服务区等候，后经120救护车转运至静海区人民医院发热门诊隔离，并进行核酸检测。

经静海区人民医院采样核酸检测阳性，并再次采样送静海区疾控中心复核阳性。其本人现无发热、咳嗽等临床症状，11月9日上午确诊为无症状患者，已转运至定点医院。静海区疾控中心人员正在开展流行病学调查。

天津新增1例无症状患者详情公布，现居住在汉沽街某小区，与单位其他8名同事共同居住。

11月4日至11月7日隔离前，每日7时15分，由该患者驾车，搭载同宿舍其余8人一同前往单位上班。每日晚22时下班，由该患者驾车，搭载同宿舍其余8名同事返回宿舍休息。每日正常上下班，行程一致，期间无外出。

上班途中该患者及同车同事购买早餐，手机支付，买卖双方均佩戴口罩，未停留用餐。午餐、晚餐均由单位订餐，放在警卫室门票桌子上，自行取餐后前往休息室用餐。在单位内接触的人员均为同宿舍人员。

14天内未到过境内有确诊病例或无症状感染者报告的社区；无境外疫情国家或地区的旅行史或居住史；未接触过来自境内有确诊病例或无症状感染者报告社区的发热和/或呼吸道症状的患者；未接触过来自境外有疫情国家或地区的发热和/或呼吸道症状的患者；无确诊病例或无症状感染者的接触史；无聚集性发病。

通过调查判定，采样前2天至隔离前患者密切接触者共计8人，均为患者行动轨迹中同住同车的同事，均无外地旅居史。经对8名密切接触者流行病学调查，该8人互为密接，且均无其他密接人员，目前该8人均已进行隔离医学观察。

天津方面7日接到山东德州、山西太原通报，经天津从境外进口的冷冻食品外包装新冠病毒检测呈阳性。经排查，天津发现确诊病例1例，系冷冻食品厂装卸工人。另外，德州涉事货物司机曾到河北安国市送货。

目前，山东、山西、河北等地都已展开紧急排查。

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