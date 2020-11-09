非法过户机动车指标将纳入黑名单 假结婚卖指标或严打

为了京牌指标假结婚，听起来荒唐可笑，但却真有人铤而走险。今日，北京发布新规：非法过户机动车指标将纳入黑名单，诸如利用假结婚来贩卖京牌指标的行为将面临严打错失。同时，依据数据分析和已查实案件，将存在非法过户机动车指标的嫌疑人员纳入“黑名单”管理，限制相关业务办理。

北京发布《小客车数量调控暂行规定(修订草案征求意见稿)》和《<小客车数量调控暂行规定>实施细则（修订征求意见稿）》后，北京市公安局交管局副局长梅冰松介绍说，市交管局严密防范以“结婚”为手段过户京牌指标的违法行为，进一步加大信息审核力度，从程序上确保存在违规和虚假信息情形的坚决不予办理。

在北京市公安局今天召开的“严打以‘结婚’为手段过户京牌指标违法犯罪”新闻发布会上，市交管局副局长梅冰松介绍说，为严密防范以“结婚”为手段过户京牌指标的违法行为，交管局进一步加大信息审核力度，对于提交信息不准确、重复预约办理、未查询到婚姻状态等申请，设置存疑业务核查窗口，加强现场询问筛查和信息审核把关，从程序上确保存在违规和虚假信息情形的坚决不予办理。

同时，市交管局车管部门依据数据分析和已查实案件，将存在非法过户机动车指标的嫌疑人员纳入“黑名单”管理，限制相关业务办理。对存在违法犯罪嫌疑的，公安机关依法启动调查程序，追究相关法律责任，切实维护小客车调控政策的严肃性和公平性。

针对北京警方破获的以结婚为手段骗取、买卖北京市小客车指标案件中的涉案车辆，市交管局车管部门将依据《道路交通安全法实施条例》第103条、《机动车登记规定》第58条的规定，依法收缴机动车登记证书、号牌、行驶证，撤销机动车登记，并严格落实申请人三年内不得申请机动车登记的规定。同时，依据《小客车数量调控暂行规定》第31条，将相关违法信息及时通报市指标管理机构，由其公告作废小客车指标、落实三年内不予受理指标申请的管理措施。

梅冰松副局长还介绍说，针对今年6月1日，北京发布《小客车数量调控暂行规定(修订草案征求意见稿)》和《<小客车数量调控暂行规定>实施细则（修订征求意见稿）》后，群众咨询和办理夫妻变更业务数量明显增多的情况，车管部门也推出了多项便民举措，提升工作效率，及时响应群众相关业务办理需求。

一是推行网上预约“快捷办”，申请人通过“北京交警”APP提交相关信息，并预约办理时间和地点，减少往返跑路和排队等候，缩短现场办理时间。

二是开通绿色通道“马上办”，建立数据信息联网核查机制，对符合办理条件的，通过设置专项业务窗口和工作专人，按照预约时间和地点予以快速办理。

三是简化办理手续“一次办”，在前置审核信息基础上，进一步简化手续资料，优化办事流程，确保实现一次性办结。

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