“这是一个百宝箱，全能的工具助手。”11月8日的拼多多百亿补贴直播间里，身为星推官的著名歌手蔡国庆如此为小度“吆喝”。彼时，原价299元的小度智能屏Air直播到手价仅164元。超值优惠与明星加持的双重效应，直接拉动该款产品的日销售额同比增长400%。





小度将登陆拼多多“11.11超拼夜” 500台智能设备秒杀价九块九

▲ 11月8日，百亿补贴星推官蔡国庆向网友介绍小度智能屏Air。

这次明星带货直播是拼多多联手小度等品牌落地“零定金、零预付、无套路”双·11的一部分。目前，拼多多已上线总计上百款的小度全线产品矩阵，同时也是其重要的新品首发平台。今年双·11，不管旗舰新品还是热门爆品，小度都为拼多多用户准备了“无套路降到底、真实惠不用算”的底价。

在爆品方面，今年9月上线的小度真无线智能耳机优惠价199元，更多小度智能屏和音箱产品亦同步优惠上线。同时，双·11期间，小度最新上线的智能屏X10也以“年度底价”在拼多多同步首发。

不仅如此，小度还入选拼多多双·11百亿补贴“必买清单”，并将在11月10日拼多多联合湖南卫视推出的“11.11超拼夜”晚会期间，通过拼多多平台，将热销的小度智能屏Air和小度智能音箱2红外版以限量优惠秒杀的形式给到消费者。两款产品共500台，每台9.9元。

“11.11超拼夜”是拼多多双·11大促的重要环节。晚会将以提振消费信心为主题，通过线上线下零距离互动的形式，现场送出10亿现金，更有新人9.9元红包、百万免单等福利活动，让消费者的双·11既实惠多多，也乐趣多多。此前，拼多多副总裁陈秋曾表示，“本次双·11，拼多多的一切优惠都将以最简单的方式面向用户，消费者不用做满减计算器，看到的就是最优价。”

作为拼多多的重要合作伙伴之一，小度也希望“电商大促回归初心”。百度集团副总裁、百度智能生活事业群组（SLG）总经理景鲲认为，“直接的官方补贴可以让更多用户体验小度智能语音操作系统领先的AI语音交互技术，体验智能音箱带来的便捷生活。这对于将产品铺向下沉市场非常重要。而且，这也是当前百度将智能音箱规模化发展的战略需要。”

目前，据小度ShowX数据平台统计，截至11月1日24点，在包括拼多多的全平台范围内，小度夺得智能音箱品类销售额冠军以及智能屏品类销量、销售额的双料冠军，收获双·11“开门红”。

据了解，去年12月登陆拼多多至今，小度旗舰店已吸粉超过26万，并登顶最受关注热门音箱/音箱榜。今年6月及9月，小度曾两度联手拼多多推出超级品牌日活动，场面火爆。首次活动覆盖包括智能音箱大金刚、小度智能音箱、智能屏等多款产品，其中，大金刚当天销量增长突破四倍。而第二次超级品牌日，景鲲做客拼多多“百亿补贴”直播间为小度全系产品带货，吸引了逾18万网友“云游”百度科技园、“云访”小度体验店以及与景鲲“云互动”。

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