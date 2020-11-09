中关村在线消息：近日据外媒消息，美国食品和药物管理局FDA批准了NightWare的销售，这是一款Apple Watch上的应用，可以帮助治疗由PTSD创伤后应激障碍等疾病引起的噩梦。



Apple Watch新功能：或可打断噩梦，且不唤醒用户

具体地说，这款应用将使用苹果智能手表的运动和心率数据来检测用户是否正在做噩梦，如果发现用户做噩梦，就会让手表腕带震动，以打断噩梦，但并不唤醒用户，从而使用户拥有更好的睡眠。

购买NightWare需要医生开具的处方，同时官方强调，这不是独立的治疗方法，需要配合药物治疗等多种系统治疗方案。

FDA表示，尽管一项研究表明，使用NightWare的患者拥有的睡眠质量比对照组成员更好，但当前还不能保证这款App的疗效。

不过，至少使用这款应用没太大风险，如果患者现有的治疗方法效果不明显，可以使用NightWare作为辅助，有可能会发挥出意想不到的作用。

这预示着着，未来智能手表不仅可以跟踪睡眠，还可以打断噩梦，以帮助改善人们的睡眠质量。

（文中图片来自互联网）

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