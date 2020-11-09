蚂蚁集团暂停上市很受伤：分析称1万亿估值凭空消失

蚂蚁集团暂停上市成为近期科技界以及资本界最大的事件，虽然该事件已经获得了比较稳妥的解决，但是暂停上市对于蚂蚁集团的影响和损失也正在持续的发酵当中。据多位业界分析师修正后的估计，蚂蚁集团暂停上市事件令这家金融科技巨头的估值缩水高达1万亿元。



蚂蚁集团暂停上市很受伤

导致蚂蚁集团暂停上市的原因已经非常明晰，上交所公告显示：近日，发生你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致你公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。

据业内人士分析称，小贷新规中的以下政策对蚂蚁集团较为不利。小贷新规要求降低蚂蚁集团的“杠杆率”，需要其准备更多的自有资金来放贷，而非像以前那么高的杠杆。此外根据小贷新规将其收紧额度，打击了供应链金融业务。

晨星分析师Iris Tan表示，如果蚂蚁集团IPO前的市净率降至全球顶级银行的水平左右，其估值可能会下降25%-50%，这意味着其估值可能最多被削减约1万亿元。目前蚂蚁集团的股价是其账面价值的4.4倍，而这些银行的市净率为2倍。

伯恩斯坦(Bernstein)驻新加坡分析师凯文·奎克(Kevin Kwek)表示：“当蚂蚁集团上市时，投资者可能不会像以前那样将其视为一家科技公司，因为它将不再坚持轻资产运营模式，增长预期也可能更低。考虑到监管方面的挑战，可能会出现较之前估值有所折让的情况。”

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