2TB不限速的阿里网盘App来了 终于不再忍受众生平等盘

很多网友调侃百度网盘为众生平等盘，因为无论您用多高端的硬件还是多么厉害的网络，只要您没买VIP，那网速都是一样的慢。尽管人们对百度网盘存在诸多不满，但毕竟此前可选择的不多，如今2TB不限速的阿里网盘App来了，终于不再忍受众生平等盘了。



2TB不限速的阿里网盘App来了

阿里云旗下Teambition宣布新的开发消息，移动版APP正式版预计11月20日上线，Beta版的大部分问题得到优化，体验大幅提升。“阿里云盘”和“Teambition网盘”都是阿里云旗下的网盘，阿里云盘定位是个人，Teambition定位企业团队。

Teambition网盘只是Teambition软件中的一个功能，偏向团队、个人工作中大文件存储，前期内测用户2T免费空间，上传下载不限速。

在最新的Teambition网盘内测版本中，支持小图标浏览文件，文件文件夹混排改正，直观查看容量使用情况，浏览器访问pan.teambition.com直接进网盘。

未来正式版将支持文件、视频、图片等多种类型上传，移动端也可以随心所欲创建文件夹，支持文件夹下载等等功能。

另外，Teambition网盘分享功能虽然暂停使用，但迭代一直在进行。

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