判了！嫌美团共享电单车抢生意 四名的哥将其投河被判刑

如果说共享单车确实解决了人们最后一公里的出行需求，那么共享电动单车的出现则彻底改变了社会的出行规则。有人支持，便会有人反对，其中最反对的当属开出租的的哥，因为共享电动单车的出现，彻底抢了他们的生意，因此的哥砸车投河的新闻层出不穷。



四名的哥将其投河被判刑

广汉四名的哥因嫌美团电单车影响生意，遂将四辆电单车装进自己出租车后备箱，将其中两辆丢进河里。经鉴定，两辆美团电单车直接损失价值6680元，四川广汉市人民法院宣判一起寻衅滋事案，4名被告人王某、谢某、曾某、刘某分别判处有期徒刑十个月，缓刑一年。

此事件最初是由一段网络视频所曝光，是屁内容为不少人将电单车搬入后备箱中，10多辆出租车载着电单车往郊区走。而另外一段视频中，3名男子抬着一辆黄黑相间的电单车，高举起来，越过石栏杆，口中喊着“丢”，在“滴滴滴”的告警声中，电单车被丢进河里。



四名的哥将其投河被判刑

这些视频经过短视频平台的持续发酵，引起了极大的社会争议。“这些共享单车给市民出行带来了方便，出租车司机这样做要不得（不妥）。”目击者称，有两辆电单车被粗暴地丢弃在了河里。事发后，有市民和共享单车运行维护人员报警求助。

6月28日，广汉市公安局发布警方通报：



四名的哥将其投河被判刑

6月27日，网上流传一段称“广汉有人驾驶出租车将共享电动车拉走，有共享电动车被人丢入路边河中”的视频。对此，广汉市公安局立即对视频记录内容进行调查核实，并于事发当日，将相关违法嫌疑人依法传唤至公安机关接受调查。

11月5日，广汉市人民法院审理认为，被告人王某、谢某、曾某、刘某系广汉市出租车司机，因不满投放在广汉市内的共享电单车影响了出租车行业的生意，遂将4辆美团电单车装进自己出租车后备箱，将其中两辆丢进河里，并用手机拍摄丢弃美团电单车视频。



四名的哥将其投河被判刑

此后，该视频流传于网上，造成恶劣社会影响，四名的哥最终也得到了该有的惩罚。而在这件事情背后，给我们带来的思考却不止如此。

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