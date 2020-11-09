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    卢伟冰暗示RedmiNote9系本月发布 一亿像素+三星HM2传感器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰今天在微博发文为小米双11预热，同时暗示本月双11过后还有惊喜！

    卢伟冰暗示RedmiNote9系本月发布 一亿像素+三星HM2传感器

    卢伟冰暗示RedmiNote9系本月发布 一亿像素+三星HM2传感器

    卢伟冰暗示RedmiNote9系本月发布 一亿像素+三星HM2传感器
    卢伟冰暗示RedmiNote9系本月发布 一亿像素+三星HM2传感器

    如不出意外的话，卢伟冰是在暗示本月会发布Redmi Note 9系列国行新品，此前Redmi Note 9国行已经入网工信部，提供标准版和高配版两款机型。

    Redmi Note 9标准版，采用6.53英寸2400*1080分辨率左上角单孔屏，前置1300万像素自拍摄像头，后置4800万像素 “奥利奥”矩阵三摄。

    Redmi Note 9标准版，配备天玑800U处理器，内置5000mAh电池，支持22.5W快充，机身尺寸为161.96×77.25×9.20mm，重200g。

    Redmi Note 9高配版，采用6.67英寸居中单孔屏，2400×1080分辨率、120Hz刷新率与 240Hz触控采样率，支持30-120Hz多档变速。

    Redmi Note 9高配版，配备骁龙750G处理器，内置4820mAh电池，支持33W快充，前置 16MP摄像头，后置四摄将全球首发108MP HM2，机身尺寸为165.4×76.8×9.0mm，重 214.5g。

    有关Redmi Note 9系列的最新消息，请感兴趣的朋友继续关注我们的后续跟踪报道。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：卢伟冰暗示RedmiNote9系本月发布 一亿像素+三星HM2传感器http://news.zol.com.cn/756/7560821.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/756/7560821.html report 910 中关村在线消息：据悉，小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰今天在微博发文为小米双11预热，同时暗示本月双11过后还有惊喜！卢伟冰暗示RedmiNote9系本月发布 一亿像素+三星HM2传感器如不出意外的话，卢伟冰是在暗示本月会发布Redmi Note 9系列国行新品，此前Red...
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