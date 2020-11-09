华为新品曝光:使用自研鲲鹏920 8核

华为可能会在月底带来新的产品，而它可能是一款搭载了AMD处理器的台式机。有消息称，其可能是针对to B渠道，并且有多个配置可选，配备的是23.8英寸屏幕，并且一同发布的还有搭载自研鲲鹏处理器的新品。

鲲鹏920处理器是去年初发布的，基于7nm工艺、ARM架构，最多64个核心，最高频率2.6GHz，并支持PCIe 4.0、八通道DDR4内存，号称同类产品业界性能最高，可用于服务器、数据中心和桌面市场，以及面向企业客户的台式机产品。

内存和硬盘具体厂商、品牌不详，但应该不是基于长鑫存储、长江存储的国产颗粒。此前有网友测试的一款华为鲲鹏台式机，采用的就是两条金士顿8GB 2666MHz内存、宜安星(DTST) 256GB SATA固态硬盘。

独立显卡这块国产基本还是空白，所用的AMD R7 430属于标准的OEM入门型号，俗称“亮机卡”，惠普、戴尔等的品牌机里很常见，只有384个流处理器，性能基本相当于GT 640、GTX 650的水平。







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