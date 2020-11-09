推特针对总统特朗普制定了拒绝禁止政治家的政策，但一旦特朗普卸任，他就不会再享受这种保护了。这家社交媒体巨头已经向多个海外媒体证实，一旦已经当选的新任总统乔·拜登在2021年1月20日中午宣誓就职，特朗普将失去个人账户的 "公共利益 "保障。当这一过渡发生时，Twitter可以像任何日常用户一样禁止特朗普或以其他方式打击他。



特朗普号没了？推特宣称特朗普卸任后将解除禁令保护

"这个‘公共利益’政策框架适用于现任世界领导人和公职候选人，但是当他们不再担任这些职务时，普通公民将不会享受这样的权利。"Twitter在给瘾科技的一份声明中表示。

不过，总统的官方账号（如@POTUS、@FLOTUS和@WhiteHouse）仍将得到保护，因为它们将转移到拜登政府。

当特朗普在推特上发表已知的虚假或煽动性言论时，Twitter已经采取了一些措施来限制他的影响力，例如应用事实检查标签和隐藏宣传暴力的帖子。他们仅在11月6日就隐藏了4个帖子，当时特朗普对选民舞弊的说法毫无根据。

不过，推特也面临着利用公共利益诉求来避免特朗普及其政治盟友报复的指责。特朗普在推特使用第一个事实检查标签后不久，就签署了一项可能限制对社交媒体公司保护的命令。该公司可能不必担心在拜登领导下会出现类似的情况。

这样的变化在很大程度上在人们的意料之中，但也为潜在的分裂埋下伏笔。特朗普在推特上有大量的粉丝，他非常依赖这个社交媒体来分享他的观点。如果推特禁止他，即使他的帖子不再对外公开，也可能会引起骚动。

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