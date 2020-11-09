如果你想访问大部分的安全网页，你可能需要马上升级你的安卓手机了。

据Android Police报道，证书机构Let's Encrypt警告说，从2021年开始，运行7.1.1牛轧糖系统之前的Android版本的手机将不会信任其根证书，从而将它们锁定在许多安全网站之外。该组织将于2021年1月11日停止启用该功能的证书的默认交叉签名，并将于当年9月1日完全放弃交叉签名合作。



你的安卓机危险了？明年9月许多安全网站不支持老机型

目前，旧版本安卓系统的用户可以通过安装Firefox和使用自己的证书商店来进行访问，但这对竞争对手的客户端或浏览器以外的功能没有帮助。

开发者放弃对旧操作系统的支持是完全常见的。然而，鉴于安卓系统的更新政策，这可能是一个痛点。Let's Encrypt指出，Google Play上约有33.8%的Android用户运行的是比7.1更老的版本，一些硬件厂商提前切断了支持。安卓厂商在前几年提供的更新相对较少的情况并不少见，一些设备甚至会停留在其出厂的操作系统上。你可能在2016年甚至2017年买了一部手机，可能会突然失去对一些网站的访问，至少在没有变通办法的情况下。

这种情况正在改善。三星和其他安卓手机厂商正在承诺三年的操作系统更新。不过这并不能改变许多拥有旧硬件的人的现实，如果你不能或不会使用火狐浏览器，可能就没什么办法了。即使许多其他网站会继续工作，但不一致的支持至少会是一个麻烦，对一些用户来说是一个障碍。

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