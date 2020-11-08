维珍银河公司上个月开始准备从其位于新墨西哥州的美国太空港新总部进行首次太空飞行。当时，这家航天公司只说其飞行计划窗口将于10月22日开启，但并没有给出更具体的发射日期。现在，维珍银河公司透露，它已经决定了SpaceShipTwo试飞的发射窗口，将会在11月19日至23日之间进行。



维珍银河进行首次太空飞行 将在美国太空港发射

维珍银河将这一消息与2020年第三季度的财务业绩报告捆绑在一起。显然，他们希望这样的消息可以带动财报，作为NASA这一特定任务的飞行机会的一部分。维珍银河公司还强调了它签订的协议，即让行星科学家艾伦-斯特恩博士搭乘SpaceShipTwo，以便他能在亚轨道空间进行实验。

该公司表示，在理查德·布兰森的飞行之后，亚轨道旅行的门票销售将于2021年重新开放，它希望在2021年第一季度完成。也就是说，它将在12月31日结束 "一小步"（One Small Step）项目。它开启的将合格客户提升到 "确定 "预订队伍前面的计划。截至10月31日，这一项目的参与者已达到近900人。在财务方面，维珍银河公司报告的净亏损为7700万美元，远高于上一季度6300万美元的净亏损。

虽然即将到来的飞行将是首次从美国太空港飞出，但SpaceShipTwo过去曾两次飞往太空。作为准备工作的一部分，该公司使用地面模拟器和其运载飞机VMS Eve对飞行员进行了培训，VMS Eve的结构和控制方式与SpaceShipTwo非常相似。它还让该航天器在地面进行了一些飞行前检查。

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