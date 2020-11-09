Office 2010被微软终止服务 第三方公司接过维护大旗

正如微软已经停止对Windows 7操作系统服务和更新那样，下一个即将与我们说“再见”的则是更为经典的微软办公软件Office 2010。关于Office 2010如何经典无需追逐，相信很多人至今仍在使用。巧合的是，Office 2010和Windows 7都是在2009年发布的产品。



Office 2010终止服务别发愁

据悉Office 2010这一标志性的微软办公套件的经典版本从10月起不再受到官方支持，但第三方补丁服务团队0patch表示，它将通过其微补丁帮助用户防范漏洞，继续为Office 2010延长寿命。

虽然微补丁一般只会提供给拥有专业或企业订阅的0patch付费客户，但该公司表示，"我们可能偶尔会决定向0patch免费用户提供一些这些微补丁，例如有望帮助减缓全球蠕虫的爆发的时候"。

然而，如果需要保证补丁安装后持续有效，需要确保原来就安装了最新版本的Office 2010以及所有可用的官方更新.

由于Office 2010在上个月已经达到了支持的终点，而且许多组织表示有兴趣保持它的安全，0patch决定也开始设法让人们"安全采用"Office 2010，截止发稿，这项服务已经展开。

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