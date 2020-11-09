手机鸿蒙OS终于要来了！华为手机90%以上可升级

鸿蒙系统是华为的一项重大战略，如今终于要跟大家见面了。数码博主@长安数码君最新曝料，手机鸿蒙OS 2.0已经暂定在12月18日开放Beta测试版本，明年一二月份面向部分手机用户提供升级渠道，之后会进行几个月时间的初步升级验证，然后再全面开放升级。



手机鸿蒙OS终于要来了！

不得不说，华为对鸿蒙的态度采取了步步为营的稳健策略。很显然，华为在手机鸿蒙OS的升级上非常谨慎，毕竟如此颠覆性的变化，容不得什么闪失，必须慢慢来，大家也要有耐心，慢慢等，说不定得到明年这个时候，鸿蒙才能在华为手机上完成全面的替换。

华为消费者业务软件部总裁王成录博士日前曾透露，手机版鸿蒙OS 2.0的适配工作进展很好，研发已经准备就绪，预计会在12月如约发布。他还表示：“届时希望广大开发者朋友能够一起参与进来，群策群力，共同建设鸿蒙生态。”

此外，王成录还透露，目前市面上90％以上的华为机型，都会升级鸿蒙。

据悉，华为早在2016年5月就内部确定要做鸿蒙系统，并且对未来市场和技术可能的方向做了布局，最核心的创新就是将一个个独立的IoT设备视为不同模组，然后进行连接，因为它是一套面向万物互联而研发的操作系统。

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