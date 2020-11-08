AMD锐龙5000笔记本来了：马甲喜迎第二春

AMD锐龙5000系列处理器已经在桌面上首发了四款，更多平台更多新品正紧锣密鼓地准备中。而在国外的某电商网站中，一款搭载所谓Ryzen 7 5700U处理器的宏碁Aspire 5 A515笔记本已经提前现身。

锐龙7 5700U据说代号Lucienne，是当前Renoir（雷诺阿）的更新，架构上维持Zen2+Vega。

相较于锐龙7 4700U，5700U的变化不小，包括解锁超线程（8核16线程），加速频率提高了200MHz等（1.8~4.3GHz）。GPU集成8CU、1900MHz频率的图形核心，4700U仅7CU、1600MHz。

在锐龙5000的名号下还用Zen2可能让部分用户失望，但不用担心，Zen3+Vega的“Cezanne（塞尚）”并不缺席，据说型号覆盖锐龙7 5800U、锐龙5 5600U和锐龙3 5400U，共存关系如下——

这款笔记本定价779欧元。这似乎契合了之前的说法，即AMD将于CES 2021（1月6日到8日）发布锐龙5000系列笔记本APU处理器。

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