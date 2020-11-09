早报：iPhone12顶配版最不好抢 李彦宏看好八项技术

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

iPhone12所有型号都已经开售，最难抢的还是顶配版。



iPhone12 mini不难抢 顶配版需要1个月才到货





据外媒9to5 Mac报道，iPhone 12 mini在预售当日货源非常充裕，很多是11月13日即可送达，而iPhone 12 Pro Max面临着更多的供应限制。目前iPhone 12 Pro/Max供货最紧缺（3-4周送达），iPhone 12 mini次之（2-3周送达），而iPhone 12的货源要充足得多（5-7个工作日送达）。

最近，李彦宏对于未来十年技术发展进行了展望。



李彦宏谈未来十年技术：看好八大技术





在第二届世界科技与发展论坛上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏发表主旨演讲时指出：在未来的十年中，包括自动驾驶、机器翻译、生物计算、深度学习框架、数字城市运营、知识管理、AI 芯片和个人智能助手在内的八大关键技术，会出现从量变到质变的转化，从而对数字经济，甚至更广泛的社会、文化领域将产生深远的影响。

新冠疫苗一直是人们关注的一个话题，但似乎张文宏医生并不乐观。



张文宏谈新冠疫苗：疫苗出现不意味着新冠结束





上周末，2020 腾讯医学 ME 大会正式上线。这次大会上，张文宏教授发表了以 “走出至暗时刻”为题的主题演讲。备受世界瞩目的新冠疫苗的诞生并不意味着可以完全解决新冠病毒。张文宏教授提到：“我们接下去要做的一件事情是要跑的比病毒更快，迅速对出现疫情的地方进行控制并对相关接触人群进行检测，直到发现每一个病例。同时，我们需要通过提高疫苗接种率以迎接世界重启与开放。”

随着PS5的评测解禁，更多的测试数据出炉。



PS5下载速度测试出炉：相比PS4明显提升





据外媒US Gamer测试，索尼PS5相较于PS4 Pro，在下载速度上有显著提升。测试者以《魔界战记5》和《北斗无双2》两款游戏分别作为小型游戏和中型游戏进行测试对比。经测试，在相同的网络环境下：6.58GB的《魔界战记 5》PS5下载用时1分58秒，而PS4 Pro 则为10分24秒；36.6GB的《北斗无双2》：PS5在载用时为7分1秒，PS4 Pro则为58分34 秒。

马斯克在谈到他的脑机接口技术时谈到了“心灵感应”，一些科学家也表达了他的不满。

脑机接口专家不满马斯克：心灵感应没有科学依据





今年8月，马斯克表示，脑机接口技术将会在5年内让人们不必使用语言，直接通过大脑交流，实现真正传说中的心灵感应。不过，这一观点遭到脑机接口权威专家、神经科学家、杜克大学医学院神经科学教授Miguel Nicolelis的反驳。在2020腾讯科学WE大会上，Miguel Nicolelis教授表示：“不会有心灵感应，也不会有永生。作为这个技术的创造者，我认为像科幻电影或小说里提到的，通过脑机接口来实现意念控制是不可能的，没有任何科学依据。”

随着时间的推移，三星新旗舰的消息也开始逐渐浮现。





近日，有知名数码博主爆料称，三星 Galaxy S21 Ultra 5G 将支持同时开启 2K 分辨率和 120Hz 高刷新率两种特性。之后，知名爆料者 @UniverseIce 也宣告了以上结论，可靠度超九成。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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