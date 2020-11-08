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    山寨苹果AirPods出货达6亿 居然是正品的7.5倍

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    据悉，仅2020年至今山寨AirPods的出货量已经高达6亿部，这其中包含了几十元的低端产品，也包含几百元带降噪的精仿产品。令人惊叹的是，此前有数据称苹果2020年一共才生产了八千万至九千万的AirPods，6亿对比8000万，真的是一个令人瞠目结舌的数据。

    山寨苹果AirPods出货达6亿 居然是正品的7.5倍
    山寨苹果AirPods出货达6亿

    根据苹果供应链信息获悉，今年为苹果提供的AirPods部件供货量已经达到了8000-9000万件，这与年初知名市场调研机构 Counterpoint Research 数据显示的苹果 AirPods 系列2020年销量有望突破一亿还有着一定的差距。

    但随着 iPhone 12 正式上市， iPhone 全系不再标配有线耳机，AirPods 系列销量在剩余的两个月内时间内或将还有快速的攀升。当然，并非所有人都会选择苹果的原装正品，毕竟千元以上购买一副耳机，只有少数的人才会这么做，而实际数据也表明确实如此。

    山寨 AirPods 根据供应量相关信息不完全统计，2020年出货量已达6亿，这其中包括几十元的低端产品，也包含支持主动降噪功能的产品。在数量上远超苹果 AirPods 系列，在中低端TWS耳机市场中占据着大量的份额。

    如果不是真真切切的看到这组数据，恐怕您也不会相信。

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