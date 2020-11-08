侯锋院士逝世 享年92岁 人们能吃得起黄瓜全靠他

11月7日，被农民兄弟亲切地称为“黄瓜王”的蔬菜育种专家侯锋院士逝世，享年92岁。侯锋院士的毕生心血都献给了蔬菜育种事业。正是因为他的不懈努力，让黄瓜这个曾经成本较高、供应量不多的蔬菜“细菜”，成为普通百姓餐桌上一年四季都吃得起的“大路菜”。



侯锋院士逝世 享年92岁

侯锋院士于1928年2月3日出生于山东省平度市。1954年毕业于北京农业大学。上世纪60年代率先在国内开展黄瓜抗病育种研究。曾主持国家黄瓜育种科技攻关项目，针对黄瓜生产中多种病害的威胁。

经过侯锋院士采用杂交与回交相结合的育种方法，成功地将抗病、丰产和早熟性结合在一起，逐步攻克了黄瓜霜霉病、白粉病及枯萎病这几种病害难关；利用广泛引进的国内外品种资源，解决了黄瓜低产劣质难题。



侯锋院士逝世 享年92岁

侯锋院士的努力育成津研、津杂、津春三代黄瓜新品种12个，在30个省市大面积推广，占全国黄瓜栽培面积的80%以上，累计创社会经济效益60亿元。创建的黄瓜研究所及其育、繁、推产业化工程体系为农业科研单位成果转化积累了经验，社会效益十分显著。

2020年以来，共和国已送别33位两院院士——作为国家分别在科学技术和工程技术方面设立的最高学术称号，中国科学院院士和中国工程院院士均为终身荣誉，并称“两院院士”：

今年1月，中国工程院院士、著名叶轮机械与动力工程专家蒋洪德，中国工程院院士、著名神经药理学家池志强，中国科学院院士、著名加速器物理学家方守贤，中国科学院院士、著名物理学家李方华4人逝世。

2月，中国科学院院士、著名生态学家孙儒泳，中国工程院院士、机械制造与自动化专家段正澄，中国科学院院士、著名药学家周同惠，中国工程院院士、著名公路工程专家沙庆林，中国工程院院士、著名农业工程学家蒋亦元5人逝世。

3月，中国工程院院士、著名大地测量学家、教育家宁津生，中国工程院院士、清华大学建筑学院教授李道增，中国科学院院士、著名植物资源与植物化学家周俊，中国工程院院士、骨科专家卢世璧4人逝世。

4月，中国工程院院士、我国化纤领域奠基人郁铭芳逝世。

5月，中国科学院院士、著名化学家张乾二，中国科学院院士、空间物理学家万卫星相继逝世。

6月，中国工程院院士、土木结构工程和防护工程专家陈肇元，中国工程院院士、生殖内分泌专家肖碧莲逝世。

7月，中国工程院院士、中国卫星导航定位专家许其凤，中国科学院院士、中国科学院大学教授童秉纲，中国科学院院士、病毒学家曾毅，中国科学院院士、地理与地貌学家李吉均，中国工程院院士、水利水电工程专家郑守仁5人先后逝世。

8月，中国科学院院士、腐蚀科学与电化学专家曹楚南逝世。

9月，中国科学院院士、导航制导与控制专家陈定昌，中国工程院院士、稀有金属冶金及材料专家李东英，中国科学院院士、国际著名生态学家张新时，中国科学院院士、理论物理、粒子物理学家戴元本4人逝世。

10月，中国科学院院士、物理化学家刘若庄，中国科学院院士、高分子物理专家张俐娜，中国科学院院士、我国雷达技术领域著名科学家保铮，中国工程院院士、长江水利建设奠基人文伏波，中国工程院院士、内科心血管病专家陈灏珠5人逝世。

11月，中国工程院院士、蔬菜育种专家侯锋逝世。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：侯锋院士逝世 享年92岁 人们能吃得起黄瓜全靠他http://news.zol.com.cn/756/7560286.html