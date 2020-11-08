南京公交和转运中的复兴号撞了 公交撞高铁的画面太清奇

交通事故每天都在发生，但是城市里的公交车撞上了复兴号高铁，这样离奇的画面您见过吗？今日多家媒体报道称南京公交和转运中的复兴号撞了，没想到这样一则不寻常的交通事故很快成为各大社交平台的热搜榜，网友表示：公交撞高铁的画面太清奇，很难脑补……



南京公交和转运中的复兴号撞了

原来，南京公交和转运中的复兴号撞了事件发生在11月7日傍晚5点半左右，据“南京发布”官微报道，南京江北发生罕见一幕：南京公交和转运中的复兴号撞了。原来，当时这辆复兴号并未运行，而是被半挂车装载运送的车头车厢，所以才发生了这样离奇的事故。

南京公交和转运中的复兴号撞了，也引起了央视的报道：一辆在转运过程中的复兴号突然脱离货车，与对面行驶过来的公交车撞了个“满怀”，现场复兴号车头直接撞入公交车车窗内部，车尾横贯马路，把整天马路拦截下来，很多车辆停靠在后方无法通行。所幸当时天色已晚，并无造成人员伤亡。



南京公交和转运中的复兴号撞了

南京公交和转运中的复兴号撞了的涉事车辆属于中车南京浦镇车辆有限公司，车型为CR300AF，设计最高时速300公里，运营速度250公里。当时被撞的503路公交车正在等红灯，半挂车在转弯时，不慎让复兴号车头擦到了公交车，造成公交第二块玻璃损坏。



南京公交和转运中的复兴号撞了

南京公交和转运中的复兴号撞了的原因很简单，由于半挂车车身较长，造成了短暂的交通拥堵，但没有人员受伤。事故发生约20分钟左右后，双方协商一致撤离现场。由于事发时公交车是正常行驶，运载复兴号的半挂车全责，最终以半挂车司机赔钱结束。



南京公交和转运中的复兴号撞了

尽管发生交通事故并不是值得高兴的事情，但是很多网友纷纷调侃了起来。南京公交和转运中的复兴号撞了的司机绝对可以把这个牛吹一辈子，哥们也是撞过复兴号高铁的人。南京公交和转运中的复兴号撞了，您知道究竟是怎么回事了吗？

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