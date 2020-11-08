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    A卡用户福音：AMD发布新显卡驱动 四大热门游戏受益

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    近日，AMD发布最新显卡驱动，版本号为Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.1，升级内容不多，主要是优化了四款新游戏，其中《Godfall》游戏性能提升了7%。Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.1驱动升级日志：

    A卡用户福音：AMD发布新显卡驱动 四大热门游戏受益
    AMD发布新显卡驱动 四大热门游戏受益

    一、新增游戏优化支持：

    ·支持《尘埃5》（DiRT 5）

    ·支持《刺客心跳：英灵殿》

    ·支持《Godfall》：

    与Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.10.1驱动相比，Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.1驱动使得RX 5700 XT显卡在DX12下性能提升7%。

    ·支持《使命召唤：黑色行动之冷战》

    二、已知问题

    ·游戏及系统配置种开启增强同步功能可会导致黑屏，临时解决办法就是遇到问题时先禁用增强同步功能。

    ·Performance Metrics Overlay及 Performance Tuning选项会错误地报告RX 5700系列显卡的待机频率，这个问题不影响显卡的性能和功耗。

    ·修改HDMI缩放可能会导致锁定30fps。

    需要更新的网友，可以前往AMD官网进行下载

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：A卡用户福音：AMD发布新显卡驱动 四大热门游戏受益http://news.zol.com.cn/756/7560276.html

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