intel十二代CPU曝光:IPC大涨50% 16核24线程

intel新一代CPU又有新消息，Rocket Lake升级为全新的“Cypress Cove”，IPC(每时钟周期指令数)将会提升两位数，也就是超过10％。10%的IPC提升是保底的，实际上Cypress Cove的内核基础是Sunny Cove，IPC性能比Skylake提升最多40%，平均18%。

只是Rocket Lake处理器即便上市了，也无法改变当前的局面，一方面是它最多8核16线程，多核上依然没优势，另外就是太晚了，明年Q1季度上市还有小半年时间。根据爆料，Alder Lake的大核能做到8核16线程，小核也是8核，那未来的酷睿i9-12900K就是16核24线程，虽然有点别扭，但核心数上不会吃亏了。

至于IPC性能，Alder Lake会使用更新的Golden Cove架构，重点就是提升ST单线程性能，最新爆料称其IPC性能比十一代的Tiger Lake提升10-20%，比Skylake提升35-50%。







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