被虎牙HR抬出公司员工发声 表示简历造假另有隐情

虎牙回应员工被HR抬出公司事件，已经进入相互扯皮的阶段。11月7日虎牙回应员工被HR抬出公司，称“目前公司已积极配合当事人的诉求与警方的调查和解，并达成一致。”但当事人的最新发声却推翻了这一说法，指出《虎牙公司声明》中双方达成一致的说法不属实。



虎牙回应员工被HR抬出公司后续

虎牙被抬当事人再度发声，“虎牙公司及相关涉事人员未就此事与本人有任何主动的直接联系”，双方并未达成和解。但当事人拒绝就虎牙声明提到的简历造假、兼职等违纪行为回应，向媒体表示对违纪行为“不否认不认同不回应也不评价”。



虎牙回应员工被HR抬出公司后续

虎牙被抬当事人的具体回应如下：

针对（（虎牙公司声明 》 的回应

11 月 2 日事发当晚本人已报警， 11 月 5 日进行了法医验伤，目前等待辖区派出所的结果。

1 、截止目前，虎牙公司及相关涉事人员未就此事与本人有任何主动的直接联系， 《 声明 》 中的致歉、和解、达成一致请虎牙公司举证；

2 、以“简历造假、在职期间进行兼职活动等行为违反了虎牙公司价值观”的理由无偿开除并当天直接解除劳动合同，且无任何交接的行为是否符合劳动法的相关规定；

3 、请举证辞退当天，本人被抬前，言辞过激，严重影响了虎牙的正常经营秩序，并定性为闹事员工的证据；

4 、虎牙日 R 的不得已将本人抬到一楼，是欠妥行为还是违法行为请正面回应；对我采取强制措施、对我造成人身伤害和财物损失、侵占我的个人财物、侵犯我的个人隐私等诸多违法行为，本人坚决在法律层面声讨追究；

5 、就本人在职期间多次反映的直属领导的违纪、侮辱下属并造成精神伤害等行为请虎牙公司给出正面回应；

6 、就此次暴力解除合同事件，请虎牙公司正面回应涉事员工及其他人员的处理结果；

7 、 《 虎牙公司声明 》 是与本人零沟通的情况下，单方面下结论进行公开声明，无任何依据！与主张的价值观背离，同顾事实，还望相关部门核实查证！



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