爱奇艺VIP会员涨价内幕：原来是以前太便宜了？

爱奇艺是很多人都喜欢的视频平台，有很多独播剧集以及自制内容都很受年轻人的欢迎。近日，有消息称爱奇艺VIP会员涨价，这在网络上引起了不小的波澜。至于爱奇艺VIP会员涨价的真实原因，有业内人士给出了真实答案。

关于爱奇艺VIP会员涨价的原因，其实此前官方已经给出了说明。显而易见，官方的声明都是表面文章罢了。对于会员费涨价，爱奇艺方面称是我们审慎考量了市场环境变化、平台发展需求和创造用户价值等多方面因素，做出了当前价格调整的举措。

对此业内人士道出了真实原因，表示爱奇艺会员定价较低，而内容制作成本高昂。业内人士指出，过去9年时间内容采购成本水涨船高，但是会员价格仍然没有上涨，加上疫情导致广告主预算收紧，会员收入成为视频平台的重要来源，因此涨价成为必然趋势。

爱奇艺CEO龚宇此前表示，现在爱奇艺黄金会员的月费这么定价已经9年了，但是因为竞争的原因，一直没有办法提价，今年又碰上了疫情，这件事又缓了一下。这个价钱还是太低了，没法提供给用户非常丰富优质的内容。





爱奇艺VIP会员涨价内幕

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