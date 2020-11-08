虎牙回应员工被HR抬出公司 新进展：简历造假另有隐情

今日，虎牙回应员工被HR抬出公司事件引发全网关注，并登上各大社交媒体热搜。随着虎牙回应员工被HR抬出公司事件之后，让更多人知道了事件皆因当事人简历造假引起。而在虎牙回应员工被HR抬出公司之后，事件又有了新进展，员工称简历造假另有隐情。



虎牙回应员工被HR抬出公司

根据虎牙回应员工被HR抬出公司的声明内容来看，矛头指向了涉事员工的简历造假，一时间舆论出现了逆转，人们纷纷指责曾经的“受害者”。但根据该员工的最新爆料称，“公司说我简历造假，但根本没有联系过我。”

对于简历造假一事，该员工称“另有隐情，暂时不方便继续沟通，会后续在微博上作出回应”。

虎牙回应员工被HR抬出公司的声明发出之前，这名员工通过社交媒体称其遭受直接领导的冷暴力导致抑郁，随后遭受虎牙公司的暴力辞退。在拒绝签署辞退书后，HR带着5个人将其抬出了公司，也无法带走个人物品，拖抬过程中头部受到多次撞击导致心理和身体双重受挫。



虎牙回应员工被HR抬出公司

虎牙方面表示，已积极配合当事人的诉求与警方的调查和解并达成一致。后续虎牙公司相关部门会深入反省，对辞退该员工过程中的欠妥行为以及该当事员工上级主管在工作中出现的管理问题，公司将按照规章严肃处理，深刻教育，举一反三。

整个“虎牙回应员工被HR抬出公司”事件起源于11月6日，一位自称“虎牙被抬当事人”的用户某社交平台发声，该员工控诉公司，公司领导卢某辱骂其“狗屎”、“不适合这份工作”等，承诺配发的股票也没有最终成功发放。



虎牙回应员工被HR抬出公司

9月份布置KPI时，要求其“9月30日时将5个主播数据翻8-10倍”，期间领导卢某对HR不耐烦地表示“别费这个时间了，直接谈赔偿吧。”在拒绝签署辞退书后，HR带着5个人将其抬出了公司。该名员工发声称，站出来发声只想要一个公道。

虎牙员工自曝被HR抬出公司，也有很多网友热议：先不要轻易下定论，着急站队，这年头反转的新闻太多了。

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