苹果自研CPU或命名A14X 多核心性能强大值得期待

据外媒appleinsider报道，在Geekbench 5上发现了这颗A14X的跑分情况，显示该处理器的基础频率为1.8GHz，并且频率可以最高自己上到3.1GHz，它是一个8核心处理器，并且GPU部分包含8GB的显存。



苹果自研CPU或命名A14X

A14X的单核基准测试得分为1634，而A12Z的得分为1118，A14的单核测试得分为1,583，所以说相比较A14，新的MacBook上的ARM处理器单核性能并没有较大提升，当然，这是可以预期的，毕竟单核性能的提升难度是很大的。

多核方面，A14X的多核基准测试得分为7220，而A12Z的得分为4657，A14的多核得分为4198，看来A14X的多核性能提升非常的大，值得期待。

据彭博社报道，苹果在11月10日的特别活动上将发布的新款MacBook分为两个系列和两个尺寸，一共三款产品，分别是新的13英寸MacBook Air和新的13英寸和16英寸的MacBook Pro。并且硬件方面除了芯片改为苹果自研的ARM处理器之外，其他设计均无重大改变。

对于这三款MacBook的生产情况是，新款13英寸MacBook Air和新的13英寸MacBook Pro目前均有富士康代工生产，16英寸的MacBook Pro由广达代工生产，目前富士康这边的两款13英寸MacBook在生产进度上更为领先，所以这两款有可能会在发布后更早发货。

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