虎牙回应员工被HR抬出公司 事件始末缘由是怎么回事

对于虎牙公司来讲，这个周末似乎也难以平静。近日网络流传的“虎牙员工自曝被HR抬出公司”持续在网络上发酵，今日虎牙回应员工被HR抬出公司事件，发布了最新的官方声明。那么虎牙回应员工被HR抬出公司事件的始末缘由究竟是怎么回事呢？



虎牙回应员工被HR抬出公司

11月7日下午，虎牙回应员工被HR抬出公司，虎牙直播通过官博发布公司声明称，关于近日网络流传的“虎牙员工自曝被HR抬出公司”的问题，公司高度重视，经认真核实，声明如下：

公司在季度例行检查调查期间发现该名当事员工存在简历造假、在职期间进行兼职活动等违纪行为，严重违反了虎牙公司价值观，遂决定同该员工解除劳动合同。

但在辞退当天，当事员工拒绝签字，言辞过激，严重影响了我司正常的经营秩序，公司HR员工在不得以情况下要求物业安保将该闹事员工抬到一楼进行冷静。对此欠妥行为，公司真诚致歉并深刻复盘。

目前公司已积极配合当事人的诉求与警方的调查和解，并达成一致。后续，公司相关部门会深入反省，对辞退该员工过程中的欠妥行为以及该当事员工上级主管在工作中出现的管理问题，公司将按照规章严肃处理，深刻教育，举一反三。

虎牙公司尊重所有员工，诚实守信使我们始终恪守的最重要价值观。感谢大家的关注，欢迎大家的监督，虎牙公司将保留对转发不实信息者追究相关法律责任的权利。



虎牙回应员工被HR抬出公司

而在虎牙回应员工被HR抬出公司之前的11月6日，一位自称“虎牙被抬当事人”的用户某社交平台发声，称其遭受直系领导的冷暴力导致抑郁，现被公司暴力辞退。

在文章中，该员工控诉公司，公司领导卢某辱骂其“狗屎”、“不适合这份工作”等，承诺配发的股票也没有最终成功发放，9月份布置KPI时，要求其“9月30日时将5个主播数据翻8-10倍”，期间领导卢某对HR不耐烦地表示“别费这个时间了，直接谈赔偿吧。”

在拒绝签署辞退书后，HR带着5个人将其抬出了公司。该名员工发声称，截止11月6日，没有收到虎牙公司对这次事件的任何回应，站出来发声只想要一个公道。

虎牙员工自曝被HR抬出公司，也有很多网友热议：先不要轻易下定论，着急站队，这年头反转的新闻太多了。如今虎牙回应员工被HR抬出公司，声称该员工存在简历造假、在职期间进行兼职活动等违纪行为，严重违反了虎牙公司价值观，遂决定同该员工解除劳动合同。



虎牙回应员工被HR抬出公司

而且但在辞退当天，当事员工拒绝签字，言辞过激，严重影响了我司正常的经营秩序，公司HR员工在不得以情况下要求物业安保将该闹事员工抬到一楼进行冷静。对此欠妥行为，公司真诚致歉并深刻复盘，这便是虎牙回应员工被HR抬出公司事件的来龙去脉。

如果虎牙回应员工被HR抬出公司的回应属实，那么过错方则不在虎牙公司，只能说是行为欠妥。对此事件，目前双方各执一词，您更相信谁哪一方面，又如何看待虎牙回应员工被HR抬出公司事件呢？

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