iPhone 13曝光：果然比iPhone 12香

在最新预测报告中，郭明錤认为，iPhone 13将推出与iPhone12系列相同的四种尺寸，超广角摄像头也将随之升级，其销量要比iPhone 12更好。

郭明錤称，2021年下半年推出的新款iPhone（iPhone 13）出货量将优于iPhone 12系列。目前，iPhone 12系列均配备f/2.4、5P与固定对焦超广角镜头。他预测，明年的新款iPhone也有四款机型，且尺寸与iPhone 12相同，2款Pro版的超广角镜头将升级到f/1.8、6P与自动对焦。

受益于相机升级，新款iPhone将提供更好的拍照体验。而2022年的新款iPhone（iPhone 14）将全系标配f/1.8、6P与自动对焦超广角镜头。

也就是说，明年我们将看到5.4英寸的iPhone13 mini、6.1英寸的iPhone 13，6.1英寸iPhone 13 Pro，以及6.7英寸iPhone 13 Pro Max。此前还有消息称，iPhone 13可能会将存储空间由最高512GB提升至1TB，据传iPhone13 Pro Max配备了变形镜头，支持高达45帧/秒的8K视频稳定录制。

iPhone 13仍旧不会完全去掉刘海，但面积会小很多。另外一大期待是，iPhone 12缺席的120Hz高刷屏是否能在iPhone 13身上补齐。

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