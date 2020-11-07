11月6日早间，比特币价格逼近1.6万美元关口，单价已逾10万元人民币，24小时涨幅达12%。较2020年3月最低价，比特币价格涨近300%。



比特币涨破10万元 年内价格翻4倍

比特币诞生于2009年1月，2017年11月29日，比特币价格首次突破1万美金，市值接近1700亿美元，并在12月19日攀升至历史高点2万美金。此后，比特币价格急速震荡下探。2018年3月，比特币价格跌破1万美金，并在年末下探至4000美元下方。

2020年以来，比特币价格于2月突破万元关口后，在次月短时跌破4000美元，8月以后基本在1万美元上方。本周内，比特币价格登上近22个月来高点，接连突破1.4万及1.5万美元关口。

Fairlead Strategies的技术分析师凯蒂·斯托克顿（Katie Stockton）评论称，比特币突破了1.5万美元的心理关口，摆脱了2019年以来的阻力。该分析师同时提示，从超买超卖的角度来看，有短期上行乏力迹象，从技术角度来看是健康的。

伴随比特币大涨，虚拟货币价格普遍上升。近期，两大虚拟货币交易所均卷入调查风波，平台币价格30天内降幅均超过20%。

10月末，央行发布关于《中华人民共和国中国人民银行法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知提及，防范虚拟货币风险，明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币。11月3日，香港特区政府财经事务及库务局对加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议进行公众咨询，建议建立虚拟资产服务提供商发牌制度；建议任何人士无牌从事受规管的虚拟资产活动，即属刑事罪行，经公诉程序定罪，可被监禁七年和罚款500万元。

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