目前关于索尼PS5游戏主机的消息不断，相信玩家们已经对其有了比较充分的了解，并对其有了自己的判断。假如10分满分的话，您会给索尼PS5主机打几分呢？目前，索尼PS5主机的媒体评分也已解禁，媒体IGN打出了8分，此前IGN也为XSX打出了8分评价。



你能给索尼PS5打几分？IGN打出8分好评

以下是IGN给出的总体评价：

由于PS5的首发阵容以PS4游戏占据主导，在本世代有PS4 Pro这样的升级产品支持，因此PS5还没有打出一记重拳出击——但它的性能和速度绝对有竞争力（尽管667GB的存储空间还有待商榷）。PS5精心设计的UI和极快的PS5游戏加载速度让人使用起来很愉悦，而DualSense手柄更是从未见过的惊喜，相比之下，这让其他手柄甚至感觉很原始。

PS5手柄评分：9分

PS5手柄凭借出色的触觉反馈和精致外形让玩家获得了次世代体验感。



PS5手柄

IGN总评：索尼为传统游戏业制作了一款更舒适的手柄，还加入了一些令人兴奋的功能。触觉反馈和动态适应扳机为游戏体验加分，也为游戏提供了有趣的体验和令人兴奋的潜力。然而电池续航却拉低了手柄的评分，这款手柄一定是你所希望见到的次世代产品。

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