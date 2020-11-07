华为全面解禁又进一步 微软获得恢复供应Windows许可

综合目前的新闻报道来看，已经有不少公司获得了复供华为的许可。此前有消息称已有5家芯片厂商获准供货华为，如今再传出微软获得继续为华为供应Windows系统的许可。如今挡在华为面前的障碍越来越少，华为距离全面解禁又进一步，但前途仍十分艰难。



微软获得恢复供应Windows许可

据英国金融时报报道，微软复供华为的申请也于近日得到批准，Windows操作系统的授权工作可继续对华为开展。除此之外，此前Intel、AMD、三星显示、索尼、Skyworks思佳讯等均已拿到对华为的供货许可，高通和MTK方面也有消息传出，但仍未最终最确定。

据金融时报报道，最近一些参加了美国简报会的人士表示，美国官方指出，只要他们不将芯片用于华为的5G业务，美国将允许越来越多的芯片公司向华为提供组件。这个消息随后引来业界广泛关注，不过有行业人士警告称，如何定义非5G业务销售芯片，这是个问题。

余承东在2020华为新品发布会上表示，无论有多大困难，都会将业务继续下去。华为正在想尽一切办法解决芯片供应问题。除了此前获准继续供货的这5家，还有多家芯片厂商申请向华为供货，外媒在报道中提到的，就有高通、联发科、SK海力士等。

不过，其中最为关键的还要看台积电的5nm代工。至于未来华为能否获得全面解禁，则要看美国大选未来的最终结果了。毕竟这样一切都是特朗普种下的苦果，有分析认为如果拜登最后胜利，那么华为会有更宽松的政策，甚至重返美国都不是梦。

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