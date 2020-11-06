1499元购买飞天茅台攻略：六大平台谁最容易抢到？

年初，53度飞天茅台一度跌破2000元/瓶，之后迅速回升到2400元左右，端午后继续走高，9月中旬达到2850元~2900元，个别市场突破3000元。

以往，想以1499元的原价抢到一瓶飞天茅台，不仅要拼人品，还要拼手速。但如今茅台在电商平台发售的频次越来越高，原价入手飞天茅台的几率也比以往大了很多。大致统计，目前已经有天猫、京东、苏宁易购、小米有品、网易严选、国美六大电商平台具备飞天茅台发售资格，各家平台的抢购条件各不相同，这里有一份攻略，可供大家参考。

总结来看，小米有品的抢购场次最多，且抢购人数相对较少，理论上抢到的几率比其它几个平台要更大。

据了解，以下条件满足其一，即可参与抢购：

1、在小米有品当年累计购买3000元以上；

2、美酒饮食分类三个月累计2000元以上且购买次数大于3次；

3、近30天内购买过单价＞2000元的手机。

小米有品上30天内限购2瓶，每次限购1瓶，每天10点、15点、20点可抢，11月11日增加18点、20点场。

以下为1499元购买飞天茅台攻略，供大家参考：







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