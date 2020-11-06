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    Zen3 16核心怒破6GHz！15项世界第一归它了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    Zen3架构的锐龙5000系列处理器正式解禁，它的到来，一举打破1项世界纪录、斩获15项全球第一，并将16核心的锐龙9 5950X成功超频到全核6GHz以上。

    据介绍，超频团队safedisk使用一块ROG C8DH主板，搭配一颗锐龙9 5950X处理器，在液氮环境下，成功打破了GeekBench 4单核世界纪录，另外在5个项目中拿下全球第一，分别是Cinebench R11.5、Cinebench R15、Geekbench3-Multi Core、Geekbench4-Multi Core、HWBot x265 Benchmark-1080p。

    而搭配锐龙9 5900X、锐龙7 5800X处理器的时候，团队又拿下了夺得12核心、8核心平台的10项全球第一，包括Cinebench R15、Cinebench R20、Geekbench3-Multi Core、GPUPI for CPU-1B、HWBot x265 Benchmark-4K、wPrime-1024m。

    Zen3 16核心怒破6GHz！15项世界第一归它了

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