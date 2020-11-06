爱奇艺是人们喜欢的视频平台，拥有丰富的影视资源，以及各种独播的剧集和综艺节目，比如年轻人喜欢的《奇葩说》等等。如果您是爱奇艺VIP充值会员，那么今天的这则消息可能并不太好，爱奇艺VIP会员马上涨价，要追剧充值的抓紧了。



爱奇艺现在的VIP充值价格（供参考）

爱奇艺宣布，11月13日0点起对黄金VIP会员、学生VIP会员订阅服务费用进行调整，调整后定价共分六档：黄金VIP连续包月、黄金VIP月卡、黄金VIP连续包季、黄金VIP季卡、黄金VIP连续包年、黄金VIP年卡定价分别为：19元、25元、58元、68元、218元和248元。

另外，学生VIP会员服务订阅费用调整为 : 学生VIP会员连续包月12元，学生VIP会员年卡123元。目前爱奇艺电脑、iPad、手机三端的黄金VIP会员月卡价格是19.8元，连续包月15元，季卡40元，连续包季40元，年卡118元，连续包年118元。

对于此次价格上涨，爱奇艺方面回应蓝鲸TMT记者表示：我们审慎考量了市场环境变化、平台发展需求和创造用户价值等多方面因素，做出了当前价格调整的举措。我们希望能够为用户创造更多优质、创新的内容和更好的服务体验，促进产业的持续发展。为我们的用户提供更多价值、为内容创作者构建更健康的产业生态。

据悉，新价格的应用范围具体取决于会员的订阅和截止时间，在新价格推出后订阅爱奇艺的新用户将支付新价格，而对于调价前已购买连包服务的会员，爱奇艺将提供两年保价服务。

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