理想ONE承认悬架重大缺陷：官方致歉 召回

理想汽车官方近日发布致歉信，并宣布召回部分理想ONE汽车。此前理想宣布对理想ONE车辆升级球销的消息发布后，许多车主、媒体和专家指出：此次行为应该按照“召回”来定义，而非“升级”，理想汽车的表述不符合行业和公众的认知。

对于这些批评指正，理想诚恳地接受大家批评，并对之前不正确不合理的做法向各位车主、媒体和行业的朋友表示深深的歉意。





同日，质检总局发布公告称，理想汽车向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起，召回生产日期在2019年11月14日至2020年6月1日的理想ONE电动汽车，共计10469辆，具体如下：

召回范围：

自11月7日开始，召回生产日期在2020年6月1日及之前生产的10469台理想ONE。

召回原因：

在理想ONE的一些前悬架碰撞事故中，一些车辆单侧车轮受到较大撞击，可能导致车辆下摆臂球头脱出，而自2020年6月2日起生产的理想ONE已经使用了球销脱出力更高的前悬架下摆臂。

解决办法：

理想汽车将免费更换脱出力更高的前悬架下摆臂球销，以降低用户在车辆发生碰撞事故后前悬架下摆臂球头脱出的概率。理想汽车主动召回的解决方案与11月1日公布的升级方案一致，符合国家市场监督管理总局的要求。此次召回更换工作预计将在3个月内完成。

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