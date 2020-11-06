中关村在线消息：今日据悉，天风国际分析师郭明錤发布了最新的研究报告，2H21新款iPhone暂称iPhone 13系列的数项重要规格升级中，预测2款高端机型的超广角相机升级为其中一个最显著改变。



郭明錤曝光iPhone13系列 4款机型+Pro/Max超广角配大光圈+6P自动对焦

郭明錤预测，2H21新款iPhone也有4个机型且尺寸与iPhone 12系列相同，而新2款高阶的超广角相机将显著升级至f/1.8、6P与自动对焦 (AF；Autofocus)，相信受惠于超广角相机显著升级，2H21新款高阶iPhone将提供更佳拍照体验。

此外，郭明錤预期所有2H22新款iPhone暂称iPhone 14系列，均将配备f/1.8、6P与自动对焦的超广角相机。

郭明錤表示，预期大立光自2021年开始成为iPhone新音圈马达 (VCM) 供货商，并且是超广角相机镜头显著升级最大赢家。

预期大立光在镜头生产与VCM垂直整合优势下，将取得2H21新款高阶iPhone的升级6P超广角镜头约70%的订单比重 (vs. iPhone 12系列超广角镜头的50%)。

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