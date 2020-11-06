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    雷蛇推出两款配套新Xbox的游戏耳机 Kaira和Kaira Pro

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：今日据悉，雷蛇发布了两款配套于Xbox Series S|X的电竞耳机产品：Kaira和Kaira Pro，其中 Kaira Pro还能配合PC以及移动设备使用。

    雷蛇推出两款配套新Xbox的游戏耳机 Kaira和Kaira Pr

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    雷蛇推出两款配套新Xbox的游戏耳机 Kaira和Kaira Pr
    雷蛇推出两款配套新Xbox的游戏耳机 Kaira和Kaira Pro

    Kaira Pro支持 Xbox Wireless连接技术，因此不需要任何适配器就能连接到游戏主机上，且该耳机还支持蓝牙5.0技术，因此能够和手机、PC 进行配对连接。

    Kaira Pro使用雷蛇TriForce Titanium 50毫米驱动单元和HyperClear Supercardioid麦克风，还有一个EQ预设按钮帮助用户在不同的音频配置文件之间进行切换。

    官方指出，在禁用Chroma灯光的情况下，Kaira Pro可以提供20个小时续航，而在启用情况下也有15个小时。

    具体参数是：

    频率：20 Hz-20 kHz

    阻抗：1kHz 时为 32Ω

    灵敏度（@ 1 kHz）：108 dB

    驱动器：50 毫米，带钕磁铁

    内耳杯直径：宽 56mm / 长 67mm

    椭圆形耳垫：专为全耳覆盖而设计，采用导热织物，非常适合长时间佩戴

    连接类型：直接到 Xbox / 通过 Windows 10 的 Xbox 无线适配器

    无线范围：10 m / 30 ft

    无线频率：2.4 GHz / 5 GHz

    电池寿命：长达 15 小时（使用色度照明）/ 20 小时（不使用色度照明）

    麦克风频率响应：100-10,000 Hz 信噪比：> 60 dB

    灵敏度（@ 1 kHz）：-54±3 dB

    蓝牙无线范围：最长 10 m / 30ft

    产品支持：

    Xbox One / Xbox One S / Xbox One X / Xbox Series X | S

    PC（Windows 10 或更高版本）*

    具有蓝牙 5.0 连接的设备

    另一款Kaira与Kaira Pro配置基本相同，但不支持蓝牙5.0，因此仅支持Xbox用户使用。

    目前Kaira Pro预售价149.99美元 / 169.99欧元，约合RMB990元，而Kaira售价99.99美元 / 119.99欧元，约合RMB660元。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：雷蛇推出两款配套新Xbox的游戏耳机 Kaira和Kaira Prohttp://news.zol.com.cn/755/7558975.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7558975.html report 1358 中关村在线消息：今日据悉，雷蛇发布了两款配套于Xbox Series S|X的电竞耳机产品：Kaira和Kaira Pro，其中 Kaira Pro还能配合PC以及移动设备使用。雷蛇推出两款配套新Xbox的游戏耳机 Kaira和Kaira ProKaira Pro支持 Xbox Wireless连接技术，因此不需要任何适配器就...
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