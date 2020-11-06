中关村在线消息：今日据悉，雷蛇发布了两款配套于Xbox Series S|X的电竞耳机产品：Kaira和Kaira Pro，其中 Kaira Pro还能配合PC以及移动设备使用。











雷蛇推出两款配套新Xbox的游戏耳机 Kaira和Kaira Pro

Kaira Pro支持 Xbox Wireless连接技术，因此不需要任何适配器就能连接到游戏主机上，且该耳机还支持蓝牙5.0技术，因此能够和手机、PC 进行配对连接。



Kaira Pro使用雷蛇TriForce Titanium 50毫米驱动单元和HyperClear Supercardioid麦克风，还有一个EQ预设按钮帮助用户在不同的音频配置文件之间进行切换。

官方指出，在禁用Chroma灯光的情况下，Kaira Pro可以提供20个小时续航，而在启用情况下也有15个小时。

具体参数是：

频率：20 Hz-20 kHz

阻抗：1kHz 时为 32Ω

灵敏度（@ 1 kHz）：108 dB

驱动器：50 毫米，带钕磁铁

内耳杯直径：宽 56mm / 长 67mm

椭圆形耳垫：专为全耳覆盖而设计，采用导热织物，非常适合长时间佩戴

连接类型：直接到 Xbox / 通过 Windows 10 的 Xbox 无线适配器

无线范围：10 m / 30 ft

无线频率：2.4 GHz / 5 GHz

电池寿命：长达 15 小时（使用色度照明）/ 20 小时（不使用色度照明）

麦克风频率响应：100-10,000 Hz 信噪比：> 60 dB

灵敏度（@ 1 kHz）：-54±3 dB

蓝牙无线范围：最长 10 m / 30ft

产品支持：

Xbox One / Xbox One S / Xbox One X / Xbox Series X | S

PC（Windows 10 或更高版本）*

具有蓝牙 5.0 连接的设备

另一款Kaira与Kaira Pro配置基本相同，但不支持蓝牙5.0，因此仅支持Xbox用户使用。

目前Kaira Pro预售价149.99美元 / 169.99欧元，约合RMB990元，而Kaira售价99.99美元 / 119.99欧元，约合RMB660元。

（文中图片来自互联网）

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