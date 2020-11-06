早报：国产游戏版号正式下发 快手递交招股书

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

中国首批国产游戏版号下发，8家A股公司产品获得版号。



11 月首批国产游戏版号下发

国家新闻出版总署官网显示，11 月份首批国产游戏版号已下发，共有 78 款游戏。其中共有 8 家 A 股上市公司（或其关联公司）游戏产品获得版号，包括三七互娱的《万古圣墟》、冰川网络的《黎明特攻》、电魂网络的《元能失控》、恺英网络的《蓝月传奇 2》、凤凰传媒的《时灵之猎》、浙数文化的《梦想大亨》、皖新传媒的《剑魄》、金科文化的《弹弹奇兵》。而港股心动公司的《冒险公社》也获版号。

快手日活用户超过3亿，向港交所递交招股书。



快手向港交所递交招股书





快手正式向香港联交所递交了 IPO 招股书。招股书显示，从 2017 年至 2019 年，公司收入从 83 亿上升至 391 亿元人民币，截至 2020 年 6 月 30 日实现收入 253 亿元，比去年同期大幅增长 48%。

11 代酷睿，16:10 屏，雷蛇笔记本新品发布。

雷蛇发布 Razer BOOK 13 笔记本





雷蛇发布了 Razer BOOK 13 笔记本，搭载了 11 代酷睿处理器和 16:10 比例的屏幕。Razer BOOK 13 搭载了 11 代酷睿处理器，可选 i5-1135G7 和 i7-1165G7，显卡为 Xe 核显，配备了 LPDDR4X-4266 内存。价格方面，Razer BOOK 13 i5+8GB 内存 + 256GB SSD+FHD屏 售价 1199 美元，i7+16GB 内存 + 512GB SSD +4K屏售价 1999 美元。

禁售电子烟再发禁令。

苹果 HomePod Mini 今晚开卖





苹果 HomePod Mini 将于明晚开卖，售价 749 元，目前京东平台只有 800 多人预约。HomePod mini 搭载了 S5 处理器，该处理器也用于 Apple Watch S5 和 Apple Watch SE。





京东方 A拟 4.25 亿元转让北旭电子 100% 股权





京东方A发布公告称，为了集中精力发展主业，同时盘活公司存量资产，特斯拉原材料供应商京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”），拟将其全资子公司北京北旭电子材料有限公司（以下简称“北旭电子”）100%股权进行对外转让。

百度无人驾驶汽车再下一城。

银川上线百度无人出租车





近日，在 2020 银川国际智慧城市博览会上，银川市政府向百度颁发首批智能网联汽车的首批测试牌照。同日，银川首条自动驾驶汽车路线开通，百度 Apollo 自动驾驶车辆驶上银川的公开道路，为市民提供开放的试乘体验。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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