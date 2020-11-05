iPhone 12 Pro优先：苹果200万台iPad牺牲了

iPhone 12、iPhone 12 Pro仍旧未能实现现货供应，12 Pro的情况更糟糕。

对此，苹果正在做两手工作。首先当然是想尽办法增加iPhone 12尤其是12 Pro的产能，但问题在于电源管理IC和LiDAR激光雷达扫描仪的部件供应短缺。

为此，苹果索性征用了一部分原本供给iPad的同类元器件，日媒报道称，这大约影响了多达200万台iPad。其次是同步提高iPhone 11、iPhone SE 2和iPhone XR备货，这是苹果官网目前在售的三款较老机型，尤其是iPhone XR和iPhone 11，在12系列发布后还官降了。

苹果的理念是，在iPhone 12无货时通过老机型来填补货架空白，满足那些对价格敏感、配置要求不高的消费者。

据悉，圣诞购物季到明年春季，iPhone 11、iPhone SE 2和iPhone XR的备货将多达2000万台，大约是iPhone 12今年全系预估出货量的1/4。







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