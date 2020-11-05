车轮互联热心公益 参与“思源方舟安全小黄帽”行动

随着汽车产业“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）的加快，广大车主对服务的需求也在不断升级，汽车后市场智能化趋势愈加明显。车轮互联（车轮互联科技（上海）股份有限公司），2012年7月创立于上海，是专注于全国汽车生活服务领域的移动互联网公司，为汽车后市场智能化服务的崛起提供了不少支持与力量。

在汽车后服务行业逐步与互联网智能相融的背景下，车轮互联积极谋划事业蓝图，通过自主研发与收购形成了自己的发展节奏。据了解，自2012年上线车轮APP（原车轮查违章）起，车轮互联不断开辟汽车后市场，并进入快速增长轨道。

值得一提的是，车轮互联深知“能力越大，责任越大”，因此公司发展不仅仅局限于汽车后服务领域，还把公司价值观“快乐做人，快速做事；精益求精，共担共赢”延伸到社会担当中。

例如，最近车轮互联关爱儿童出行，助力扬帆计划，参与到“思源方舟安全小黄帽”行动中。在车轮APP、车轮公益中开辟了“安全小黄帽公益项目”特别专区，号召广大车轮网友与中华思源工程扶贫基金会和新浪扬帆公益基金一起行动起来，目前，募捐进度已经进行到了第13期，数千车主和车轮互联一起参与到这项有意义的活动中来。2020年9月，车轮互联和扬帆计划、中华思源工程扶贫基金会一起，向湖北省木港镇中心完全小学、福建省政和县长城小学、广西壮族自治区灵川县公平乡田心小学3所学校合计捐赠了750顶思源方舟安全小黄帽，守护乡村学校的孩子平安上下学。

目前“思源方舟安全小黄帽”覆盖范围已经包括西藏、新疆、内蒙古在内的26个省/直辖市/自治区的215所乡村学校，受益学生近4万名，随着车轮互联的参与，这一系列数字还在在快速扩展增加中。

如今历经八年耕耘，车轮互联通过高价值的产品、高价值的服务，为广大用户带去优质的服务体验。同时，也将一如既往在主动承担社会责任的路上坚定前行，积极投身公益事业当中，源源不断地向社会传递向善正能量。

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