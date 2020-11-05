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    小米发布小爱同学5.0 更主动+更聪明

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，今日上午举办的MIDC 2020小米开发者大会上，小米集团副总裁、技术委员会主席崔宝秋博士发布了小爱同学5.0，从语音助手升级为智能生活助手。

    小米发布小爱同学5.0 更主动+更聪明
    小米发布小爱同学5.0 更主动+更聪明

    小爱同学5.0将更主动，更聪明，更人文，可实现全场景智能协同、对话式主动智能、 个性化定制声音、多模态融合交互、智慧教育好助手。

    小爱同学5.0实现五个方面的升级：

    1、全场景智能协同，协同唤醒，协同响应，协同提醒；

    2、对话式主动智能，有记忆，更懂用户；

    3、定制化情感声音，新增儿童音色，粤语，定制声音覆盖更多设备；

    4、多模态融合交互，音箱端的手势控制，手机端多模态输入；

    5、智慧学习能力，AI翻译，实现面对面翻译；AI课程表，拍照导入。

    崔宝秋透露，小爱同学累计唤醒次数617亿次，激活小爱同学设备数2.28亿，小爱同学月活用户数7840万，同比增长57%。

    目前，使用小米智能设备的用户已超3600万，设置智能互联场景的用户达900万，每天使用智能扫地机器人的家庭超过400万，小米的智能门锁守护了超过200万个家庭的安全。

    小米的技术已经渗透到了人们生活的方方面面，感兴趣的朋友请关注我们的相关报道。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米发布小爱同学5.0 更主动+更聪明http://news.zol.com.cn/755/7558316.html

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