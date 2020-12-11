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    intel还是没绕过独立显卡 明年发布三款

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    英特尔还是没绕过独立显卡

    英特尔在分析师开发大会上相继曝光了独立显卡的最新消息，以及自家造卡计划的时间轴，一旦成功研发并上市，那么将会出现与NVIDIA、AMD“三分天下”的境况。

    22年前的“昙花一现”

    此次的消息也并非英特尔首次提出要研发独立显卡，早在22年前，也就是1998年。英特尔与Real3D公司合作的i740上市，但没有持续多久后就杳无音讯，十年之后雄心勃勃的Larrabee GPU也因达不到既定的技术指标，2009年12月9日，英特尔公司正式确认将会取消代号为Larrabee 

    intel还是没绕过独立显卡 明年发布三款

    GPU产品的推出计划

    其实在GPU领域，英特尔一直没有停止脚步，其显卡的契机出现在2010年前后，当时的英特尔正在大力推广“真融合”概念。也就是取消以往主要承载GPU芯片的北桥，将CPU与GPU融合到整个处理器的封装之中。

    就这样，用户们所熟知的“核显”概念就这样在市场中热卖了10年。转观2020年，从开年到Q3结束，每次的大小会议、活动中英特尔都将“独立显卡”的计划不断地公布和曝光。

    搅局GPU行业

    英特尔在今年已经将独显概念的产品融入到笔记本产品中，其代号为“Xe”架构。它覆盖了最高端的HPC到低功耗的笔记本电脑，针对不同定位的产品分为三个级别——Xe HPC、Xe HP及Xe LP。

    7nm的制程的独显开始“搅局”目前的移动平台GPU市场，不断加速全行业的竞争，而在桌面级方面，预计新品将于明年上市。

    结束语：

        终究，英特尔没能绕过独显，曾经那个坚持垂直研发CPU的大厂商也仍然没有停下开疆拓土。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7557882.html report 1190 英特尔还是没绕过独立显卡英特尔在分析师开发大会上相继曝光了独立显卡的最新消息，以及自家造卡计划的时间轴，一旦成功研发并上市，那么将会出现与NVIDIA、AMD“三分天下”的境况。22年前的“昙花一现”此次的消息也并非英特尔首次提出要研发独立显卡，早在22年前，也就...
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