intel还是没绕过独立显卡 明年发布三款

英特尔还是没绕过独立显卡

英特尔在分析师开发大会上相继曝光了独立显卡的最新消息，以及自家造卡计划的时间轴，一旦成功研发并上市，那么将会出现与NVIDIA、AMD“三分天下”的境况。

22年前的“昙花一现”

此次的消息也并非英特尔首次提出要研发独立显卡，早在22年前，也就是1998年。英特尔与Real3D公司合作的i740上市，但没有持续多久后就杳无音讯，十年之后雄心勃勃的Larrabee GPU也因达不到既定的技术指标，2009年12月9日，英特尔公司正式确认将会取消代号为Larrabee





GPU产品的推出计划

其实在GPU领域，英特尔一直没有停止脚步，其显卡的契机出现在2010年前后，当时的英特尔正在大力推广“真融合”概念。也就是取消以往主要承载GPU芯片的北桥，将CPU与GPU融合到整个处理器的封装之中。

就这样，用户们所熟知的“核显”概念就这样在市场中热卖了10年。转观2020年，从开年到Q3结束，每次的大小会议、活动中英特尔都将“独立显卡”的计划不断地公布和曝光。

搅局GPU行业

英特尔在今年已经将独显概念的产品融入到笔记本产品中，其代号为“Xe”架构。它覆盖了最高端的HPC到低功耗的笔记本电脑，针对不同定位的产品分为三个级别——Xe HPC、Xe HP及Xe LP。

7nm的制程的独显开始“搅局”目前的移动平台GPU市场，不断加速全行业的竞争，而在桌面级方面，预计新品将于明年上市。

结束语：

终究，英特尔没能绕过独显，曾经那个坚持垂直研发CPU的大厂商也仍然没有停下开疆拓土。

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