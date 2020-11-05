中关村在线消息：近日据悉，两张OPPO新机专利图在网上流传曝光，据了解本次曝光的专利图是OPPO在2019年年底，向中国国家知识产权局申请的一项特殊设计的智能手机外观设计专利。



OPPO首款屏下摄像头手机专利图曝光 后置四摄+真全面屏

从图中可以看出，手机正面选用了目前很流行的全面屏设计，屏幕正面没有看到任何开孔，在手机顶部也没有升降式镜头的设计，很有可能OPPO直接将摄像头做到了屏幕下方。

图中机身背面采用了圆形摄像头的布局，和目前在售的OPPO Ace2镜头模组设计类似，但从专利图上来看，闪光灯的体积有些不足。

图中机身左侧为调节音量的长条形按键，右侧为电源键，除此之外机身再无多余按键。

图中底部分别是SIM卡槽、Type-C接口、扬声器和麦克风。

在目前OPPO系列中，只有一款同样采用圆形相机模组的手机，就是今年4月份发布的OPPO Ace2，所以此次曝光的专利图有可能是OPPO Ace 3。

（文中图片来自互联网）

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