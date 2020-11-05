中关村在线消息：据悉，知名消息人士Kopite7kimi今日首次爆料了RTX 3060、RTX 3050 Ti的消息，x50系列的级别从GTX替身到了RTX，第一次支持完整的硬件光追。







RTX 3060/3050 Ti规格曝光：50系列将支持硬件光追

该爆料称，RTX 3060/RTX 3050 Ti都会继续更小规模的GA106核心，分别集成3840个、3584个流处理器CUDA核心，前者几乎肯定就是满血版了，毕竟主流核心良品率和成本都好控制，一般不会上来就阉割一刀。



但是，Kopite7kimi也表示，不知道未来会不会有变。

显存大概率降至192-bit，可能搭配6GB或者12GB GDDR6。

考虑到AMD RX 6000系列显存很奢侈，目前三款统一都是16GB，NVIDIA很可能也会优先考虑上12GB，只是这样就让RTX 3080 10GB、RTX 3070 8GB比较尴尬了，RTX 3080 20GB、RTX 3070 16GB则都取消了……

根据目前的消息，RTX 3060有望在明年1月发布，RTX 3050 Ti则在1-2月份某个时间。

再往下还规划了RTX 3050，但仍有变数，具体规格也不清楚，可能就是GA106核心继续降级。

有关这两款显卡的其他信息，请感兴趣的朋友继续关注我们的后续报道。

（文中图片来自互联网）

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