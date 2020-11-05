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    大疆发布Mavic Mini 2无人机：可拍RAW照片,录制4K视频

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，大疆今日发布了Mavic Mini 2代，在保持了一代小巧机身的基础上，进一步提升了拍摄能力，支持4K 30fps的高清视频，并且在1080P模式下可以实现4倍变焦。

    大疆发布Mavic Mini 2无人机：可拍RAW照片,录制4K视频

    大疆发布Mavic Mini 2无人机：可拍RAW照片,录制4K视频
    大疆发布Mavic Mini 2无人机：可拍RAW照片,录制4K视频

    Mavic Mini 2，重量是249克和上代一致，这个重量也是大疆精心设计的，根据我国相关法规，250克以上的无人机需要实名登记购买，在这之下则不需要，不过仅仅意味着在部分国家或地区可以不用依法注册，并不代表免受禁飞区限制。

    Mavic Mini 2，遥控器相比一代也有了很大的变化，基本同Mavic Air 2保持一致，手机夹在上面。

    Mavic Mini 2，照片拍摄支持RAW格式文件，支持拍摄最高4K 30fps的高清视频，最大码率提升至100Mbps，最高支持4倍数码变焦，4K模式下为2倍变焦；2.7K为3倍，1080P模式下4倍变焦，其中为2倍无损2倍有损。

    Mavic Mini 2，最大飞行时间提升至31分钟、最大飞行速度也提升至58KM/h、抗风等级提升至5级，最大海拔提升至4000m。

    Mavic Mini 2，已升级到了中高端机型所配置的 OcuSync 2.0 图传，图传距离提升至10公里，自适应双频2.4GHz 和 5.8GHz，图传更稳定抗干扰能力更强，这预示着 Mavic Mini 2 代可以做一些长距离的航拍视频了。

    Mavic Mini 2，新增了一个比较有意思的功能做画质智能优化，用户在App下载图片素材时，可使用照片画质智能优化功能一键美化图片优化后的照片 / 原片会自动保存至手机系统相册。

    Mavic Mini 2，没有过于花哨的拍摄模式，相反保留的都是一些非常实用的玩法，可以说是为新手量身定做。

    Mavic Mini 2，总共有5种一键短片模式，分别是渐远、螺旋升天、冲天、环绕、彗星，另外还支持全景，球形全景、180°、广角照片拍摄。

    Mavic Mini 2，售价2899元，包含1台无人机主机、1块智能飞行电池、遥控器、1对备用桨叶等配件。

    Mavic Mini 2，畅飞套装，售价3799元，包含1台无人机主机、3块智能飞行电池、3对备用桨叶、双向充电管家、充电器及配套收纳包。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7557745.html report 1607 中关村在线消息：据悉，大疆今日发布了Mavic Mini 2代，在保持了一代小巧机身的基础上，进一步提升了拍摄能力，支持4K 30fps的高清视频，并且在1080P模式下可以实现4倍变焦。大疆发布Mavic Mini 2无人机：可拍RAW照片,录制4K视频Mavic Mini 2，重量是249克和上代一致，这...
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