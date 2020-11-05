小家电迷信洋品牌就是交智商税

就如同追星一样，很多消费者习惯购买国际大品牌的产品。可在家电市场领域，国内品牌已经远远超过国外品牌的技术和工艺。现如今花高价买洋品牌家电，就是在为自己智商交税。





洋品家电牌产品 中国造

无论什么国际品牌都分为设计、制造、销售、服务4个环节，设计即使在国外，但基本上制造在中国。多少年来中国成为出口创汇大国就是这么靠制造出来的。



在20年来与国际品牌方的合作中，中国制造工艺流程甚至超过品牌方的要求。现在这些制造业的软资源已切换到中国品牌上。

纯品牌溢价 性能不敌中国本土品牌

中国品牌小家电目前已经在海外拥有较高的知名度，性价比高、功能丰富实用。国际知名品牌小家电要么功能设计老旧，要么价格奇高。以大家常用的养生壶和剃须刀为例，国际品牌都在6、7百甚至几千元，而国内品牌百元级产品就完全可以满足用户的需求，功能稍多一些的也就2、3百元，在实际体验中与售价千元产品几乎没有差异。

另一方面，即使国际品牌产品的功能设计新颖，但价格高出6、7倍，其产品附加的功能完全不值它的溢价。最重点的是，这些生活小家电技术已经非常成熟，品牌之间技术性的差距几乎没有。

美容仪等护肤类产品也是重灾区，国际知名品牌动辄5、6千元，售价是国内品牌的5、6倍甚至更多，但实际效果却并不明显。品牌就是抓住了用户的虚荣心理。

营销噱头 国货假装洋品牌

有这样一些品牌，明明是中国品牌，刚刚起步，却为了营造高大上形象，跑国外注册，或者干脆找个所谓国外的”专家“代言或背书，让品牌洋气起来，但其实产品做的一塌糊涂。

另外，一些品牌通过宣传形式，营造高大上的技术功能特点，引导用户购买。像负离子加湿器、紫外线除螨仪、果蔬破壁机，这些功能仅能满足消费者基础使用需求，用户不必过分依赖。

国产小家电远超洋品牌

2020年由于疫情影响，很多人在家停留的时间变长，也催生了各类小家电的订单量，而国产品牌如小熊电器、九阳、美的、海尔等品牌产品均拥有非常可信赖的品质。

上述品牌也远销海外市场，深受国外用户好评。

据艾媒网的统计显示，疫情期间居家生活明显提高了家电的使用频率，小家电产品的海外需求明显增长，今年上半年，我国电炒锅、面包机、榨汁机等出口分别增长62.9%、34.7%、12.1%。

结束语

当然有钱者愿意给自己的智商上税，随便。俗话说的好，有钱者任性。

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